SHOWBIZ • 21 Sep 2020 - 03:36 PM

Las circunstancias excepcionales en que se ha desarrollado la gala de los Emmy de este año, con las celebridades siguiendo la ceremonia en directo desde sus casas para respetar las medidas de distanciamiento social, también ofreció ciertas ventajas. Todos los nominados tuvieron que grabar sus discursos de agradecimiento de antemano, así que no tenían que preocuparse por olvidarse de mencionar a alguien, como por ejemplo sus padres, por los nervios del momento.

La humorista Amy Schumer, que competía en la categoría de programa de entretenimiento sin guion por 'Amy Schumer Learns to Cook', acabó perdiendo ante el documental de Netflix 'Cheer', pero le parecía una lástima que el resto del mundo no pudiera ver el vídeo que había preparado en caso de que ganara. Finalmente ha decidido compartirlo en su cuenta de Instagram para demostrar, de paso, que se toma con filosofía no haber conseguido el galardón.

Publicidad

"Perdimos en los Emmy. Esto es lo que habíamos grabado en caso de que ganáramos. Perdimos contra 'Cheer'. ¡Me encanta 'Cheer'!", escribió para poner en contexto la publicación, en la que aparece con su marido Chris Fisher, su hijo Gene (1) y la niñera del pequeño, Jane, que les ayudó durante el rodaje del programa de cocina en medio del período de confinamiento.

Por esa misma razón, Amy quiso que fuera ella la primera en hablar para enumerar la lista de personas a quienes querían dedicar su hipotética victoria: "Gracias a la gente que ha visto el programa, por todo el cariño y el apoyo que nos han mostrado, gracias a la cadena Food Network y a Amy y a Chris", afirmó Jane en su parte del discurso.