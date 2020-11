SHOWBIZ • 26 Nov 2020 - 10:32 AM

Como bien sabrán los fans de 'Juego de tronos', Emilia Clarke tuvo que estudiar varios idiomas ficticios creados por el lingüista David J. Peterson y acabó dominándolos hasta tal punto que fue capaz de inventarse ella solita el discurso que su personaje ofrecía en una escena en la que condenaba a muerte a tres nobles de la ciudad esclavista de Meereen por traición.

Inicialmente, el texto había sido escrito en inglés, pero en el último momento el director del episodio, Jeremy Podeswa, decidió que resultaría más impresionante si la actriz se expresaba en Alto Valyrio, su idioma 'materno' como miembro de la dinastía Targaryen.

"Ese tipo de cosas siempre se preparaban con mucha antelación y se invierte mucho esfuerzo y Emilia tenía un monólogo muy largo antes de ordenar que quemaran vivo a uno de esos hombres", ha explicado Podeswa en el libro 'Fire Cannot Kill a Dragon' de James Hibberd. "Justo antes me acerqué a ella y le dije: 'Sé que es mucho pedir, ¿pero crees que podrías encontrar una forma de decirlo en Valyrio?'. Y me contestó que sí, que se veía capaz de hacerlo".

La intérprete rescató fragmentos de otros guiones antiguos que podían encajar con el tono dramático de ese momento y en diez minutos lo tuvo listo.

"Tengo que reconocer el mérito de Emilia por aceptar ese desafío y hacer que resultara creíble. En cada toma podías entender lo que estaba diciendo por su entonación y la forma en que pronunciaba cada frase", ha añadido admirado. "En aquel momento ya dominaba esa lengua lo suficiente como para que funcionara. No estaba escrito en perfecto Valyrio, pero ningún fan se dio cuenta".