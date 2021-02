SHOWBIZ • 10 Feb 2021 - 09:29 PM

Aunque ni siquiera se ha estrenado aún, la serie de HBO Max 'Genera+ion' se ha visto envuelta en una fuerte polémica tras salir a la luz que para una de las escenas ambientadas en un instituto, que muestra a los alumnos aprendiendo a diseccionar animales en clase de biología, se utilizaron cadáveres de gatos reales.

Lena Dunham, creadora de 'Girls', es una de las productoras ejecutivas de esta historia que se presenta como una comedia dramática acerca de la vida de unos adolescentes mientras exploran su sexualidad, y a ella no le ha hecho ninguna gracia descubrir esta perturbadora información a través de la prensa.

Publicidad

La guionista y actriz a ratos ha querido dejar claro, en primer lugar, que ella no estaba al corriente de que se recurriría a animales muertos en lugar de usar muñecos u otras piezas de atrezo, lo cual va en contra de sus principios acerca del trato ético que merecen todos los seres vivos y que aplica a los proyectos en que participa. Además, ha apoyado la petición que exige que esa secuencia se elimine del montaje final.

"No he utilizado nunca cadáveres de animales en mi trabajo, jamás, y no era consciente de que se utilizarían en una grabación reciente, ni estaba presente en el set de rodaje", ha aclarado en un comunicado a People.

Desde HBO Max se han pronunciado en esa misma línea para añadir que los cadáveres finalmente no aparecerán en pantalla aunque provenían de 'fuentes éticas' siguiendo las instrucciones de la organización American Humane, cuya misión consiste en velar por la seguridad y el bienestar de los animales. También han desvelado que los dos extra que abandonaron el rodaje en señal de protesta recibieron toda la paga correspondiente a esa jornada de trabajo.