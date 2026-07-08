Venezuela afirma que los países pueden verificar el destino de la ayuda humanitaria

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que los países que han donado ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio pueden rastrearla a través de una plataforma tecnológica.

Durante una inspección a un centro de acopio con 2.000 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de 28 países, la mandataria indicó que la misma está cargada en "una plataforma" que sirve para su distribución en los campamentos de damnificados y que permite que "cada país va a poder saber en qué se está usando su ayuda".

Funcionarios de Protección Civil también se están activando para la distribución de la ayuda humanitaria, indicó.

"Venezuela no se cansa de agradecer a los países, a los Gobiernos del mundo, que han brindado una mano de solidaridad en momentos de mucho dolor y sufrimiento para nuestro pueblo", remarcó la líder chavista.

El Gobierno estadounidense aseguró el martes que la entrega de ayuda a Venezuela tras los terremotos ha sido "confiable y rápida".

"Estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha", expresó el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, en una llamada con el comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan.

El representante de EE.UU. respondió a rumores en redes sociales que han acusado al Ejército venezolano y al Gobierno de Rodríguez de impedir la distribución de asistencia humanitaria.

El lunes, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, haya afirmado que rastrea la ubicación de la ayuda humanitaria enviada al país suramericano tras el doble terremoto que ha dejado 3.685 fallecidos y 16.740 heridos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que los países que han donado ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio pueden rastrearla a través de una plataforma tecnológica.



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FUENTE: EFE