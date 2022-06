Selena de Yo Me Llamo rompe en llanto en backstage: Estoy feliz

Selena de Yo Me Llamo rompe en llanto en backstage: Me siento Feliz

Yo me siento feliz, siento que hice una muy buena presentación, me siento orgullosa y muy contenta con todas las personas que me apoyaron

Por su parte, reconoció que el jurado tiene que encontrar siempre algo para que cada participante sea mejor, pero ella sabe que ha mejorado en su interpretación.

En el momento que le tocaron el tema de su familia, se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar que este sueño que ella vive no solo es de ella sino de su familia.

Fue muy difícil el esfuerzo de estar acá pero mi familia me apoyaba y sabía que tenía que estar acá

Hilda Guevara, nombre real de la participante, expresó la gratitud que tiene con su gente de Veraguas y con cada uno de los panameños que confío en ella y le dio su voto.