Yo Me Llamo 2023: Carlos Rivera y Willie Colón sienten que merecen otra oportunidad

Los nervios me atacaron y estuve bastante fuerte de tono, sentía que estaba haciéndolo bien pero ahora que veo la presentación logro entender que sí me merecía lo que me dijeron los profesores y jurados. Los nervios me atacaron y estuve bastante fuerte de tono, sentía que estaba haciéndolo bien pero ahora que veo la presentación logro entender que sí me merecía lo que me dijeron los profesores y jurados.

Por su parte, Carlos Rivera también estuvo de acuerdo que los nervios lo traicionaron también y que vocalmente tampoco fue su mejor presentación. "Cosas que pueden pasar durante la gala".

Además confesó que tenía otro montaje diferente pero el último día de ensayo le dijeron que el ensayo que había practicado ya no iba, así que eso fue parte de las dificultades que presentó.

Recueda que ellos dos estarán en el Golden Battle este jueves en la noche por el Canal de Youtube de La Mordida junto a Karol G, para lograr volver a la competencia.