Camila Cabello temía cambiar el "éxito" de Fifth Harmony por un futuro incierto

Desde que el pasado mes de diciembre Camila Cabello anunciase públicamente que abandonaba el grupo que la llevó a la fama, Fifth Harmony, y que se disponía a embarcarse en una prometedora pero, al fin y al cabo, incierta carrera como solista, la intérprete no ha tenido reparo en hablar abiertamente sobre las circunstancias que la llevaron a iniciar semejante aventura, por lo que no debería resultar sorprendente que ahora haya querido sincerarse especialmente sobre los temores que la invadieron antes de tomar tan valiente decisión.

"Creo que lo que más miedo me daba era dejar un proyecto tan exitoso para perseguir mi sueño, un camino para encontrarme a mí misma. Pese a lo agradecida que me siento por haber tenido la oportunidad de formar parte de mi antiguo grupo, expresarme como artista se convirtió en una necesidad", confiesa a la revista Fault.

La cantante de origen cubano ya ha lanzado su primer sencillo como solista, 'Bad Things', además de haber colaborado con Shawn Mendes en su tema 'I Know What You Did Last Summer' y participado en el último sencillo de Pitbull y J Balvin, 'Hey Ma', cuyo videoclip -inspirado en las pintorescas y animadas calles de La Habana- veía la luz hace apenas una semana.A pesar de que estos últimos proyectos podrían ser indicativos del estilo y la dirección artística que tomará su próximo disco, por el momento Camila prefiere no dar demasiados detalles sobre el proceso y seguir trabajando de forma incansable para ofrecer a sus fans un álbum que sorprenda y agrade a partes iguales.

"Estoy trabajando con compositores y productores de mucho talento, siguiendo mi propia visión musical. Me encanta la habilidad para crear algo de la nada todos juntos. Espero lanzar mis primeras canciones antes del verano, y con un poco de suerte, publicar el disco en otoño", asegura en la misma publicación.