Contraloría denuncia que la Asamblea Nacional nuevamente impidió el ingreso de auditores

La Contraloría General de la República denunció este miércoles que la Asamblea Nacional de Panamá volvió a impedir el ingreso de auditores a esa entidad, quienes pretendían reanudar las auditorías sobre el manejo de las planillas.

Las reanudación de las diligencias se haría luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la presidenta del Órgano Legislativo, Yanibel Ábrego, contra la resolución de la Contraloría, que ordenaba una auditoría formal a la planilla 080.

" Hoy se emitió una Resolución ordenando reanudar las auditorías suspendidas. Sin embargo a pesar del fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que deniega el amparo de garantías constitucionales promovido por la diputada Ábrego, hoy nuevamente en un acto arbitrario y antijurídico de impidió a nuestros auditores iniciar la correspondiente auditoría", señala la Contraloría en un comunicado.

La Contraloría cataloga como " inaceptable que el primer órgano del Estado, precisamente encargado de aprobar leyes y normativas que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir, sea quien promueva en un abierto ejemplo de rebeldía e insubordinación a la corte Suprema de Justicia, el cumplimiento de la Constitución y la Ley".

Ante esta acción, el contralor Federico Humbert enfnatizó que recurrirán a todas las instancias legales que los faculta la Ley, para llevar adelante la responsabilidad fiscalizadora a la que los obliga la Constitución.

Cabe recorcar que la Contraloría ordenó 15 de mayo de 2018, realizar una auditoría tendiente a revisar el manejo de fondos asignados a la Planilla 080 de la Asamblea Nacional, sin embargo, esto fue impedido por la Presidenta y Representante Legal de la Asamblea Nacional, al no permitir el acceso a los auditores, a ejercer su función.

Por otro lado, la entidad enfatiza que " luego de los nefastos resultados que emanaron de las auditorías que hicimos a las planillas 172 y de donaciones de la Asamblea Nacional, no me sorprende que esta Institución insista en evitar que la Contraloría General de la República, y por ende la ciudadanía, conozcan cómo se manejaron los fondos de esa planilla. Son más de 59 millones de dólares por los cuales la Asamblea no quiere rendir cuentas; quien no la debe, no tiene por qué temerla".