Diputado Mario Lazarus es imputado por homicidio culposo agravado

El diputado de la provincia de Colón, Mario Lazarus fue imputado por homicidio culposo agravado la mañana de este viernes, en una audiencia que se realizó en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras 51 días de la muerte por atropello de la menor de 14 años, Ruth Parreño (q.e.p.d).

El magistrado de Garantías, Harry Díaz avaló la imputación por homicidio culposo agravado, después que la magistrada Fiscal, Ángela Russo de Cedeño sustentó el hecho de que Lazarus se retiró de la escena después de atropellar a la menor.

Russo de Cedeño leyó el informe médico legal que determinó que la menor Parreño sufrió una "lesión mortal en el cuello" (compresión medular luxofractura de primera cervical), además de múltiples escoriaciones, raspones y golpes en cara, senos y piernas.

Entre otros elementos de convicción que sustentó Russo para solicitar la imputación, están las entrevistas realizadas a testigos del accidente que observaron cuando el auto, marca Ford Ranger embistió a la joven en Buena Vista de Colón y la "arrojó como si fuera una bolsa de basura".

La audiencia arrancó a las 10:36 a.m. y duró una hora. El señor Víctor Parreño, padre de la menor atropellada estuvo presente con su abogado Arquímedes Sáez y el diputado Lazarus acudió con su abogado, Roberto Cueto.

En la audiencia, la defensa del diputado preguntó por la posibilidad de un acuerdo o conciliación, sin embargo la magistrada Fiscal rechazó esta solicitud debido a que el caso no cuenta con los requisitos para un acuerdo, porque hay "agravante". "Cuando la persona abandona el lugar sin justa causa no admite desistimiento y al no admitir desistimiento, no cabe mediación". aseguró Russo.

A su salida de la audiencia, Lazarus dio declaraciones a los medios y expresó que "nadie sale a la calle con la intención de que pase algo semejante".

El diputado del circuito 3-1 agregó: “Mi casa está a un minuto nada más, yo fui en búsqueda de apoyo para de una vez llamar a la ambulancia 911, cuando nosotros regresamos ya estaba la ambulancia del 911 allí, doy mis condolencias, yo estoy de acuerdo que es es un dolor que realmente embarga a la familia, de eso estoy consciente de que se perdió una vida, pero también estoy consciente de que en ningún momento quisimos hacer tal daño”.