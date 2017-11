Emiten aviso de prevención en el Pacífico por marea alta hasta el 9 de noviembre

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), emitió un aviso de prevención por “marea viva o sicigia”, que son “mareas más altas de lo normal”, desde este viernes 3 de noviembre hasta el próximo jueves 9 de noviembre en las costas del Pacífico.

Con el fin de garantizar la navegación segura, en costas o mar adentro del Pacífico, la AMP detalló que para este mes de noviembre, del 3 al 9 habrá una marea de primavera en el perigeo, que ocurre cuando la luna está en su fase de nueva o completa y está más cercana a la tierra, por este motivo se producirán mareas altas más altas de lo normal y mareas bajas más bajas de lo normal.



Las fechas en las que serán más altas las mareas en el pacífico, será el domingo 5, a las 4:01 a.m. con 18 pies, lunes 6 a las 4: 48 a.m. con unos 18. 2 pies y el martes 7, a las 5:37 a.m. con 18.01 pies, para el miércoles 8, ya empezará a bajar con unos 17.06 pies a las 6:27 a.m. y para la tarde tendrá unos 16.9 pies.

Exhortan a los capitanes de las embarcaciones y a los operadores, tomar en consideración las condiciones climáticas antes de zarpar, si estas son adversas es aconsejable para prevenir algún incidente lamentable, no realizar el zarpe hasta que el tiempo mejore, así como mantener en todo momento las medidas de seguridad, incluyendo la utilización del chaleco salvavidas para todos los tripulantes de la nave, sin excepción.