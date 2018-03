Remueven apellido Trump de hotel en Panamá tras expulsión de administradores

El apellido del magnate y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump fue removido de la entrada del lujoso complejo en Panamá ubicado en Punta Pacífica, luego que los nuevos dueños asumieran el control.

El rótulo fue removido luego de que los administradores de la familia Trump fueron expulsados más temprano del hotel por las autoridades panameñas, poniendo fin a una disputa comercial con el inversionista Orestes Fintiklis, quien buscaba deshacerse de los servicios de la compañía Trump y de la marca.

Fintiklis, empresario chipriota, denunció ante la Fiscalía usurpación por parte de varios empleados del inmueble, argumentando que no se le permitía el acceso al hotel cuando se disponía a entregar varias cartas de despido, a pesar de la inversión y de ser el propietario legítimo.

El pasado 26 de febrero, el Ministerio Público (MP) inició una investigación que buscaba establecer la existencia de alguna conducta punible respecto a la denuncia. Personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) también realizó inspecciones en el complejo para atender el tema de los trabajadores en medio del conflicto.

Por su parte, Trump Hotel, en un pronunciamiento emitido el pasado 27 de febrero, señaló que Fintiklis estaba incumpliendo los términos acordados al momento de aprobarse la compra de 202 de las 369 unidades del hotel.

Según Trump Hotel, la venta se permitió con la condición que el Fintiklis acordara que de ninguna forma intentaría interferir con la gestión de Trump del Hotel o tomar otras medidas para rescindir su contrato de administración, sin embargo, una vez formada la compra, señalaba el comunicado, Fintiklis había estado conspirando para quitar a Trump Hotel como gerente y despedir a la mayoría de los empleados.

El edificio con forma de vela desplegada con 70 pisos fue inaugurado en julio de 2011.

The ‘Trump’ letters were just removed from outside the Panama hotel where he lost management control today. @UnivisionNews #TrumpOrg pic.twitter.com/1qs2gfW23U