Arrestan al padre de Meghan Markle en Florida: esto se sabe de la investigación

Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle , fue arrestado este viernes 6 de noviembre de 2026 en Florida, Estados Unidos, por agentes federales, en relación con una investigación sobre material de abuso sexual infantil, según informaron fuentes familiarizadas con el caso a medios estadounidenses.

El arresto se produjo cerca de Tampa, Florida, después de que las autoridades de Filipinas iniciaran una investigación por el hallazgo de imágenes y videos de abuso sexual de menores en dispositivos encontrados en la antigua vivienda de Markle, ubicada en Cebú, en el centro del archipiélago.

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¿Por qué fue arrestado el padre de Meghan Markle?

Las autoridades filipinas investigan el material encontrado en dispositivos electrónicos que fueron entregados a la Policía por Thomas Markle Jr., hijo del detenido y medio hermano de Meghan Markle.

La Policía Nacional de Filipinas confirmó que los análisis forenses preliminares identificaron archivos relacionados con abuso y explotación sexual infantil.

Sin embargo, los investigadores señalaron que las diligencias continúan para determinar la propiedad de los dispositivos, la procedencia del material y las posibles responsabilidades penales.

Thomas Markle Sr., de 82 años, ha negado anteriormente las acusaciones formuladas en su contra.

Meghan Markle había denunciado acusaciones contra su padre desde 2018

La duquesa de Sussex aseguró en una carta remitida al diario británico The Sun que conocía desde 2018 acusaciones preocupantes contra su padre, después de que las autoridades británicas le trasladaran información sobre el caso.

Meghan explicó que estas acusaciones influyeron en su decisión de mantener distancia de su progenitor y evitar que tuviera contacto con sus hijos.

La esposa del príncipe Harry también manifestó su preocupación por los menores que pudieran haber resultado afectados y expresó su deseo de que las autoridades esclarezcan los hechos.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades estadounidenses y filipinas trabajan para determinar las responsabilidades correspondientes.