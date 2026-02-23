| Telemetro
Calle 7 Panamá Calle 7 -  23 de febrero de 2026

Arranca Calle 7 Panamá con nuevos participantes y grandes desafíos

Los campeones de Calle 7 Panamá, Kevin y Joma regresan al campo de batalla y continuarán formando parte del equipo rojo.

Inicia una nueva temporada de Calle 7 Panamá. 

Ana Canto
La nueva temporada de Calle 7 Panamá inició con varias sorpresas, entre ellas el regreso de competidores experimentados y la incorporación de novatos que buscarán demostrar por qué fueron seleccionados como participantes de esta edición.

Los campeones Kevin y Joma regresan al campo de batalla y continuarán formando parte del equipo rojo.

Nuevos competidores de Calle 7 Panamá

Fiebre amarilla

  • Roderick Cruz
  • Isabela Duque
  • Hosanna Araúz
  • Luis Malca

Furia Roja

  • Rigoberto Ho
  • Emilce Juárez
  • Melanie Lozano
  • José Gómez

Entre los competidores experimentados se encuentran Jadis Quiel (rojo), Bianka (amarillo), Lucía (amarillo), Cocolín (amarillo), Rasiell (rojo), Zory (amarillo), Joel (amarillo) y Kathiana (rojo).

Una de las sorpresas de la jornada fue el regreso de Enrique Siu al equipo rojo. Además, entre los competidores legendarios, Rafe se une al equipo amarillo para esta temporada.

