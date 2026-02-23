Arranca Calle 7 Panamá con nuevos participantes y grandes desafíos

La nueva temporada de Calle 7 Panamá inició con varias sorpresas, entre ellas el regreso de competidores experimentados y la incorporación de novatos que buscarán demostrar por qué fueron seleccionados como participantes de esta edición.
Nuevos competidores de Calle 7 Panamá
Fiebre amarilla
- Roderick Cruz
- Isabela Duque
- Hosanna Araúz
- Luis Malca
Furia Roja
- Rigoberto Ho
- Emilce Juárez
- Melanie Lozano
- José Gómez
Entre los competidores experimentados se encuentran Jadis Quiel (rojo), Bianka (amarillo), Lucía (amarillo), Cocolín (amarillo), Rasiell (rojo), Zory (amarillo), Joel (amarillo) y Kathiana (rojo).
Una de las sorpresas de la jornada fue el regreso de Enrique Siu al equipo rojo. Además, entre los competidores legendarios, Rafe se une al equipo amarillo para esta temporada.