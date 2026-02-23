Arranca Calle 7 Panamá con nuevos participantes y grandes desafíos

Inicia una nueva temporada de Calle 7 Panamá. @calle7panama

Por Ana Canto La nueva temporada de Calle 7 Panamá inició con varias sorpresas, entre ellas el regreso de competidores experimentados y la incorporación de novatos que buscarán demostrar por qué fueron seleccionados como participantes de esta edición.

Los campeones Kevin y Joma regresan al campo de batalla y continuarán formando parte del equipo rojo.

Nuevos competidores de Calle 7 Panamá Fiebre amarilla Roderick Cruz

Isabela Duque

Hosanna Araúz

Luis Malca Furia Roja Rigoberto Ho

Emilce Juárez

Melanie Lozano

José Gómez Entre los competidores experimentados se encuentran Jadis Quiel (rojo), Bianka (amarillo), Lucía (amarillo), Cocolín (amarillo), Rasiell (rojo), Zory (amarillo), Joel (amarillo) y Kathiana (rojo). Una de las sorpresas de la jornada fue el regreso de Enrique Siu al equipo rojo. Además, entre los competidores legendarios, Rafe se une al equipo amarillo para esta temporada.