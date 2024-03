Calle 7 Panamá: Alejo y Facundo vuelven al campo de batalla

Sigue leyendo: Calle 7 Panamá: Bryan Guerrero recibe sanción doble

Facundo y Alejo reaccionan a su regreso a Calle 7 Panamá

Facundo le tocó ser parte de la Furia Roja el día de hoy, a pesar de que no estaba contento de usar ese color.

"Acá estamos para competir, tampoco diré que feliz de usar estos colores pero bueno", expresó Facundo, reiterando que sería profesional el día de hoy.

Por su parte, Alejo reforzó a la Fiebre Amarilla con mucha alegría.

"No hay compromiso alguno para que yo tenga que estar en el campo de batalla, yo no tenía planeado venir hoy", dijo Alejo tras su regreso a pesar de no estar el 100%.