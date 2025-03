Calle 7 Panamá: Alexander se ve obligado a descansar por una lesión

El joven competidor explicó que, tras la lesión, acudió al hospital donde le recetaron antiinflamatorios para reducir la inflamación en el área afectada. Sin embargo, no pudo recibir un diagnóstico completo, ya que no se le pudo realizar un ultrasonido en ese momento.

"Ayer me lesioné la pierna y fui al hospital, me dieron antiinflamatorios para desinflamar el área donde estuve herido, pero no me pudieron dar un diagnóstico porque no me hicieron el ultrasonido", detalló Alexander.

A pesar de no tener claridad sobre la gravedad de la lesión, el competidor manifestó que el doctor le indicó un tiempo estimado de recuperación de entre cinco a siete días, aunque él confía en que se recuperará completamente en cinco días.

Continúa viendo aquí: