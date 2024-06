Calle 7 Panamá: Así quedó la tabla hoy, ellos se suman a los eliminados de etapa verde

En los primeros hits Mónica Lee se mantuvo con la mayoría de los puntos, porque ella el día martes no le fue muy bien y si no se despabilaba iba por fuera hoy. En cambio, el desanimo alcanzó a Edikelys quien, al igual que Ros tenían los puntos más bajos.

Sin embargo, a la final Edikelis no logró ganar en el desempate con Ros y es la eliminada de esta Etapa Verde. ¿Podrá ganar mañana en la última oportunidad que se les está dando a los verdes?

Eliminadas de la etapa verde que tiene la oportunidad de regresar a Calle 7 Panamá

Claudia

Edikelys

Nicky

Zory

image.png

Eliminados masculinos de la etapa verde de hoy 5 de junio de 2024

Gustavo empezó arrasando y dejó atrás a uno de los mejores de la competencia, el gran Kevin, quien lastimosamente quedó de último en la tabla y lo hacía el eliminado de la tarde de hoy.

Es difícil saber que no le agradas a ciertas personas, y no sé por qué si yo no intento fastidiar ni molestar en el campo de batalla, le pido disculpas a mis compañeros, soy humano, expresó Kevin.

Bryan quedó de primero y le siguió Gustavo que quedó con Coco en empate, por otro lado, la buena racha de Dimas desapareció en el día de hoy y por poco dice adiós.

Eliminados que tienen la oportunidad de regresar mañana

Kevin

Ian

Nelson

Moya