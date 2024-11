Calle 7 Panamá: Bryran Guerrero y Jean Modelo reaccionan a las nominaciones

Bryan Guerrero y Jean Modelo reaccionan a la nominación en Calle 7 Panamá

A través de una videollamada, los capitanes de la Furia Roja y Fiebre Amarilla de Calle 7 Panamá, Bryan Guerrero y Jean Modelo, compartieron sus opiniones sobre la reciente nominación que ha causado controversia entre los equipos.

"Un poco molesto por las situaciones que se están dando en el campo de batalla", comentó Bryan Guerrero. "Mi equipo siempre mantuvo el pacto de no nominar al señor Jean, y no sé si él habló con su equipo para que no me nominaran a mí, pero al final Calle 7 Panamá se trata de nominar a las personas, y ellos aprovecharon que yo no estaba en el campo de batalla", expresó el competidor de la Fiebre Amarilla.

Por su parte, Jean Modelo afirmó que siempre ha existido un pacto "silencioso" entre los equipos, aunque no sabía qué sucedió exactamente en esta ocasión. A pesar de comprender que algo así podía suceder, también mostró su molestia por no poder defender su puesto, ya que la incertidumbre sobre su presencia en los próximos episodios sigue siendo una preocupación.