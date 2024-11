Calle 7 Panamá: Choques en la Furia Roja y las novatas alzan la voz

Este lunes, Fonseca no dio marcha atrás en sus declaraciones y reafirmó su postura sobre los novatos. "Si llegaron a Calle 7 a buscar seguidores o fama, díganlo desde ya. Les hacemos un contenido, presentan su backstage y no afectan a los que queremos competir", expresó.

El capitán interino reconoció no ser perfecto, pero defendió su actitud de nunca rendirse, señalando que lo contrario es lo que ha percibido en algunos competidores en los últimos días. La división en el equipo se mantiene, y las declaraciones de Fonseca han generado reacciones tanto dentro como fuera del campo de batalla.

Novatas de la Furia Roja de Calle 7 Panamá se pronuncian al respecto

La Furia Roja de Calle 7 Panamá sigue enfrentando tensiones internas tras las críticas públicas de Mario Fonseca hacia las novatas Julie y Stefy "Mazorca". Sin quedarse calladas, ambas competidoras alzaron la voz exigiendo respeto y comprensión ante la situación.

"Entiendo tu frustración y que quieras que hagamos el trabajo, pero también te pido respeto. Una cosa es que me hables fuerte aparte y me digas ‘Mazorca, ponte las pilas’, pero que me estés gritando ante todo el público no me gustó", señaló Stefy, destacando que todos han tenido un proceso de aprendizaje en el programa.

La competidora también mencionó que espera recibir más apoyo de su equipo para mejorar, como lo ha recibido de personas ajenas al grupo. Las declaraciones han intensificado la atención sobre los conflictos internos de la Furia Roja, en un momento crucial de la competencia.

