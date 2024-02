Calle 7 Panamá: Edikelis Ng habla sobre su regreso al campo de batalla

Estos incómodos comentarios han obligado a Edikelis a explicar el por qué está de vuelta en el campo de batalla.

Desde antes que iniciara la etapa verde, yo sabía de esta propuesta laboral, tuve que hablar con producción y todo lo demás para negociar cuánto iba a durar en la etapa verder, algo curioso es que la gente cree que uno trabaja 24 horas.

Empezó diciendo la competidora de la fiebre amarilla. "Yo trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, no me da tiempo ni de maquillarme, llego apurada y la gente cree y supone muchas cosas, es eso lo que está pasando, ahora mismo no puedo asegurar que me voy a quedar, yo no sé si el horario me lo van a cambiar", explicó.