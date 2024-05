Calle 7 Panamá: Ellos son los que se salvan de ser amenazados

Cocolin entra a amenazados de Calle 7 Panamá

El competidor de la fiebre amarilla, Josimar, mejor conocido como Cocolin entró a la lista de amenazados y deberá mañana salvar su camiseta o despedirse de la etapa verde.

Fue algo que afectó, pude haber dado más, uno tiene que seguir, no me pude levantarme, me ganaron los chicos excelente, se merecen sus camisetas. Fue algo que afectó, pude haber dado más, uno tiene que seguir, no me pude levantarme, me ganaron los chicos excelente, se merecen sus camisetas.

Explicó el competidor Cocolin.