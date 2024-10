Calle 7 Panamá: Facundo queda fuera del campo de batalla por lesión

El competidor de Calle 7 Panamá , Facundo Kroeck , sufrió una grave lesión en su rodilla, dejando su futuro en el campo de batalla incierto. Este miércoles 9 de octubre, Facundo compartió los resultados de su consulta médica, que no fueron favorables.

"Tuve la cita con el ortopeda y, lamentablemente, confirmaron lo peor, me rompí el ligamento anterior cruzado", reveló Facundo.

A partir de mañana, comenzará su rehabilitación, que se estima tomará entre ocho meses y un año antes de que pueda volver a competir.

"Tenía muchas ganas e ilusiones de enfrentarme a los demás, no solo para competir, sino para demostrarles que no estoy tan viejo como parece y que no será fácil ganarme", añadió el competidor.

Le podría interesar: Kathiana sigue en competencia de Calle 7 Panamá y va directo a la etapa verde

Facundo será sometido a cirugía por su lesión

El competidor de la Fiebre Amarilla, Facundo, confirmó que será sometido a una cirugía en aproximadamente un mes. Su médico le dejó claro que no hay un 100% de garantía sobre cómo saldrá de la sala de operaciones.

Con esta noticia, Facundo queda fuera de la temporada de Calle 7 Panamá, alejándose de su sueño de volver a alzarse con el título de campeón.