Calle 7 Panamá: Farah no esperaba ser la salvada

Estoy contenta porque yo pensaba que iba a ser Nicky, estoy muy agradecida solo que solamente me pone super emocional, me he dividido como en mil para poder hacer todas mis cosas y veo que valoran eso.

Tras esto, Farah tendrá que trabajar aún más porque se acerca la etapa verde y si el público le dio esta oportunidad es que la quiere ver llegar muy lejos en el campo de batalla. ¿Lo logrará?