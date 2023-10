Calle 7 Panamá: Finalistas tienen emociones encontradas con esta final

Marlene siente que esta etapa verde le costó mucho menos que la anterior que compitió con la pantera de Colón. "Lo que pasa es que en la anterior etapa verde yo estaba recién entrando en la maternidad y tuve mucho desgaste, ahora fue todo lo contrario, me he disfrutado mucho esta etapa verde y me siento muy bien mentalmente" , agregó.

Por su parte, Nio (Bryan) aunque no es novato, porque ya tiene dos temporadas en Calle 7 Panamá, esta vez si sería su primera vez en una final y le advirtió a su contricante Jean Modelo que "El que va a ganar no va a perder y fácil no se le voy a dejar". ¿Cómo la vez Jean?

Jean Modelo: "Estoy cansado de perder"

Como bien sabemos, el competidor de la furia roja, Jean Modelo ha estado múltiples veces en una final de Calle 7 Panamá, sin embargo ninguna ha logrado ganar.

“Mentalmente estoy tranquilo, pero ya estoy aburrido de perder”, expresó.

¿Logrará Edikelis convertirse en Tricampeona?

Edikelis ha logrado dos victorias en la historia de Calle 7 Panamá sin embargo, para ella está final es distinta. "Yo he sido campeona en EMA pero nunca en el Roberto Durán, de verdad que me siento feliz por Marlene, si ella gana estaré feliz porque se lo merece pero si yo me convierto en tricampeona también lo seré", concluyó.