Calle 7 Panamá: Karoline dice adiós al campo de batalla con gratitud y fuerza

Karoline se despide de Calle 7 Panamá

Durante su despedida, la competidora novata Karoline expresó su profundo agradecimiento a todos los que la apoyaron durante su tiempo en Calle 7 Panamá. Con una sonrisa de gratitud, Karoline declaró:

Muchas gracias a todas las personas que me apoyaron y a los que no también, siento que ha sido muy bonito, una experiencia inigualable. Me siento muy contenta de verdad por el apoyo de estos grandes chicos que conocí aquí Muchas gracias a todas las personas que me apoyaron y a los que no también, siento que ha sido muy bonito, una experiencia inigualable. Me siento muy contenta de verdad por el apoyo de estos grandes chicos que conocí aquí

Karoline también reafirmó su satisfacción por haber dado lo mejor de sí misma en la competencia: "Me siento contenta porque sé lo que me costó, no fue fácil, pero la guerreé contra Zory y Sol Bruce."

A pesar de su eliminación, Karoline dejó claro que su paso por la competencia fue una valiosa experiencia que la llenó de aprendizaje y orgullo, a pesar de que le costó mucho porque ella no entrenaba antes de entrar al programa.