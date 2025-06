Calle 7 Panamá: Kathiana revela su mayor temor en esta etapa verde

Vergara confesó que su mayor temor es que en un solo día le coloquen varias pruebas que requieran el uso de su fuerza en el hombro, y no es para menos: en una temporada anterior, sufrió una lesión en el hombro durante la etapa verde, lo que la obligó a abandonar la competencia en ese momento.

Ahora, con una nueva oportunidad en sus manos, la competidora afirma que está enfocada y lista para dar lo mejor de sí, aunque reconoce que enfrenta un importante reto físico

Kathiana revela su mayor temor en la etapa verde de Calle 7 Panamá

La competidora reveló que, durante el primer día de competencia, su hombro se salió de lugar en tres ocasiones, una situación que ha aprendido a sobrellevar con constancia y terapia.

Kathiana también expresó su preocupación por las competencias que exigen mayor esfuerzo físico en los brazos, especialmente si debe enfrentarlas en jornadas consecutivas. “Ese es mi mayor miedo, que un día me pongan competencias de full brazos, las dos competencias, porque quizás pueda meter una bien y la otra no sé cómo me va a ir”, confesó con sinceridad.

A pesar de las dificultades, la competidora aseguró sentirse fuerte y enfocada. Indicó que uno de los motivos que la impulsó a regresar esta temporada fue justamente el deseo de aprender a competir con esta lesión, entendiendo mejor sus capacidades y limitaciones dentro del exigente formato del programa.