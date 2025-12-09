| Telemetro
Calle 7 Panamá: Kenneth y Brianna dejan el campo de batalla tras competencia de amenazados

Hoy se llevó a cabo una nueva y emocionante competencia de amenazados en la temporada de Calle 7 Panamá, marcada por un alto nivel de exigencia.

Kenneth y Brianna dejan Calle 7 Panamá.

Este martes se realizó la segunda competencia de amenazados de la temporada de briannacalle7 , donde seis participantes se enfrentaron en exigentes pruebas de fuerza y resistencia.

En la categoría masculina, tras completar las 12 campanadas establecidas, los competidores del equipo amarillo: Joshua, Davis y Kenneth, disputaron el reto final. Finalmente, Kenneth fue el eliminado de la jornada, no sin antes agradecer al equipo y a sus seguidores por el apoyo recibido durante la temporada.

En el turno de las mujeres, Brianna quedó fuera de la competencia luego de enfrentarse a sus compañeras de mayor experiencia, Luccia y Milagros.

briannacalle7
Kenneth y Brianna se despidieron del Calle 7 Panam&aacute;.&nbsp;

