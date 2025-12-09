Calle 7 Panamá: Kenneth y Brianna dejan el campo de batalla tras competencia de amenazados

En la categoría masculina, tras completar las 12 campanadas establecidas, los competidores del equipo amarillo: Joshua, Davis y Kenneth, disputaron el reto final. Finalmente, Kenneth fue el eliminado de la jornada, no sin antes agradecer al equipo y a sus seguidores por el apoyo recibido durante la temporada.
En el turno de las mujeres, Brianna quedó fuera de la competencia luego de enfrentarse a sus compañeras de mayor experiencia, Luccia y Milagros.