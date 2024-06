Calle 7 Panamá: Lía Victoria Borrero confiesa que ha cumplido su mayor sueño

El ingreso de la soberana tomó por sorpresa a más de uno, ya que no se esperaba que tuviera entre sus planes competir en el campo de batalla. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido una revelación que hizo este miércoles.

Lía Victoria Borrero cumple su sueño en Calle 7 Panamá

Así es, Lía Victoria Borrero, la nueva competidora del Equipo Escarlata, dijo que es fanática del programa desde muy pequeña y que uno de sus sueños es estar en el campo de batalla.

Me siento feliz cumplir de cumplir mi sueño, porque desde pequeña veo Calle 7 Me siento feliz cumplir de cumplir mi sueño, porque desde pequeña veo Calle 7

Expresó la actual soberana de la tuna de Calle Abajo de Las Tablas.

Ante esto, surgió una incógnita por parte del presentador Marco Oses, quien pensó que su sueño era ser reina. Sin embargo, ella recalcó que ambas cosas han sido parte de sus sueños en la vida.

"Son ambos, desde pequeña mi familia me inculco lo del reinado, llevo en la sangre lo que es la tuna, lo que son todas las tradiciones de mi pueblo, Las Tablas, así que me siento feliz de haber cumplido mi sueño de ser reina y bueno actualmente estar aquí también me siento feliz de eso", expresó emocionada.

Cabe señalar que Borrero es descendiente de una extensa dinastía perteneciente a los Borrero Vásquez, entre ellas sus tías SRM Marcela Borrero Vásquez (1966), SRM Lía Victoria Borrero Vásquez (1979) y SRM Lía Victoria Borrero González (1996) y prima de SRM Jennifer Massiel González (2023).