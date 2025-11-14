Calle 7 Panamá: los novatos Miguel y Astrid abandonan el campo de batalla en competencia de amenazados

Este viernes se llevó a cabo la primera competencia de amenazados de la temporada de Calle 7 Panamá , donde siete competidores se enfrentaron en pruebas que pusieron a prueba su fuerza y resistencia.

En la competencia femenina participaron las novatas Luccia, Briana y Astrid. Tras un desempate a dos campanadas, resultado de retenciones e inconsistencias registradas durante la finalización de la primera prueba.

Lamentablemente, Astrid, del equipo amarillo, abandonó el campo de batalla, mientras que Luccia y Briana lograron liberarse de la camiseta de amenazados.

Por otro lado, en la competencia masculina, y luego de cumplir con las 15 campanadas establecidas, los novatos Joshua y Davis, así como el experimentado Elías, consiguieron salvarse. Sin embargo, Miguel tuvo que despedirse de la competencia, no sin antes agradecer a sus compañeros y al equipo por todo el apoyo recibido durante la temporada.