| Telemetro
Calle 7 Calle 7 -  14 de noviembre de 2025 - 18:01

Calle 7 Panamá: los novatos Miguel y Astrid abandonan el campo de batalla en competencia de amenazados

Miguel, de la furia roja, y Astrid, de la fiebre amarilla, se despidieron del campo de batalla de Calle 7 Panamá.

Los novatos Miguel y Astrid abandonan Calle 7 Panamá. 

Los novatos Miguel y Astrid abandonan Calle 7 Panamá. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes se llevó a cabo la primera competencia de amenazados de la temporada de Calle 7 Panamá, donde siete competidores se enfrentaron en pruebas que pusieron a prueba su fuerza y resistencia.

En la competencia femenina participaron las novatas Luccia, Briana y Astrid. Tras un desempate a dos campanadas, resultado de retenciones e inconsistencias registradas durante la finalización de la primera prueba.

Lamentablemente, Astrid, del equipo amarillo, abandonó el campo de batalla, mientras que Luccia y Briana lograron liberarse de la camiseta de amenazados.

Por otro lado, en la competencia masculina, y luego de cumplir con las 15 campanadas establecidas, los novatos Joshua y Davis, así como el experimentado Elías, consiguieron salvarse. Sin embargo, Miguel tuvo que despedirse de la competencia, no sin antes agradecer a sus compañeros y al equipo por todo el apoyo recibido durante la temporada.

En esta nota:
Seguir leyendo

Rexona Clinical: Confianza total en los retos de Calle 7

Rexona Clinical: 3 veces más protección en los retos de Calle 7

Reto extremo Dove Clinical: la colgada más confiada en Calle 7

Recomendadas

Más Noticias