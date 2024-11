Calle 7 Panamá: Marlene Gilbert se ausenta de la competencia

Le podría interesar: Claudia Tapasco habla sobre el potencial de Bolt

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "La capitana @marlenegilbert_ esta incapacitada debido a una condición con su ojito, que esperamos se recupere PRONTO pero no se pierde de este día de competencia y esta presente para apoyar a su equipo pero lo que nos cuentan es que NO hizo la lista ella, ¿otro capitan interino? @kevinvarela507 #Calle7Panama #CompetenciaDeVerdad #FuriaRoja #FiebreAmarilla"