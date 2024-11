Calle 7 Panamá: Claudia Tapasco habla sobre el potencial de Bolt

La querida ex competidora de Calle 7 Panamá , Claudia Tapasco , se dio una vuelta por el estudio para ver cómo va esta nueva temporada y observó de cerca el desempeño de los nuevos competidores. Durante su visita, fue entrevistada por Daniel Domínguez, quien le preguntó si veía algún competidor con potencial. Sin dudarlo, Claudia destacó a Bolt , un joven de 18 años que ha sorprendido a todos con su habilidad.

"Definitivamente aquí todos tienen potencial, pero este niño Bolt, es demasiado bueno, es uno de los competidores que no se veía desde hace mucho tiempo en el campo de batalla", dijo Claudia, destacando el esfuerzo y dedicación del novato. Según Tapasco, desde que Bolt participaba en los castings, siempre lo veía entrenando con mucha determinación y con el deseo de estar en el campo de batalla.

Claudia Tapasco habla sobre el objetivo de estar en Calle 7 Panamá

La excompetidora de Calle 7 Panamá, Claudia Tapasco, habló sobre lo que realmente se necesita para triunfar en el programa. Aunque reconoció que ya existen grandes competidores, destacó que no solo basta con ser un buen competidor físico, sino que se necesita tener una actitud y mentalidad ganadora.

"No solo es competencia, acá se necesita actitud, mente ganadora. Si usted entra a Calle 7 y no tiene una mente de llegar a la final, no estás por nada en la vida, porque esto es demasiado duro y son muy poquititos los que, con 19, 20, 21 o 22 años, entran con una mentalidad de ser campeones", expresó Tapasco, enfatizando la importancia de la determinación y el enfoque para lograr el éxito.

Claudia dejó claro que, para llegar lejos en Calle 7, se necesita mucho más que habilidades físicas, es esencial tener una mentalidad de campeón