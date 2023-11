Calle 7 Panamá: Nuevos amenazados ¿Quiénes se irán?

Competencia de nominados Femenina

Para está prueba de nominadas femenina se enfrentaron las competidoras Janice, Zory, Farah y Nicky.

Desde el inicio de la competencia Farah y Nicky tomaron la delantera, mientras que Zory y Janice se disputaban el tercer y cuarto lugar.

Para definir quienes se salvaban de pasar a la fila de amenazadas, tenían que completar un total de 7 campanadas, cabe señalar que la prueba requería mucha agilidad, capacidad y fuerza, sobre todo porque todas eran novatas.

Nicky logró tocar la campanada de primer lugar, seguidamente Farah logrando quitarse automáticamente la camiseta de amenazadas. Lamentablemente las competidoras Zory y Janice del Equipo Escarlata, se convirtieron en las primeras amenazadas de la competencia.

Competencia de nominados Masculina

Para la prueba de nominados masculinos, se enfrentarían los competidores: Fabián, Adrián, Kevin e Isaac, sin embargo no hubo competencia de nominados masculina el día de hoy.

El competidor del Equipo Amarillo Adrián, no pudo llegar al campo de batalla por un compromiso que tenía, por esa razón automáticamente pasa a la fila de amenazados.

Por otra parte, el competidor novato del equipo amarillo, Fabián no puede competir en la prueba de nominados por tema de una incapacidad médica.

Desde la semana pasada estoy presentando contractura en el área de la ingle, lo cual me impide lo que es la libre competencia, entonces por incapacidad no puedo competir en está prueba

Expresó Fabián, convirtiéndose así en el segundo amenazado de la competencia.