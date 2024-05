Calle 7 Panamá: Regreso de la banca ¿Quiénes volvieron?

Competencia masculina de regreso de banca de Calle 7 Panamá

Sin duda alguna el futuro del competidor Jean Modelo dependía únicamente del alta del médico, sin embargo al iniciar la prueba el capitán de la Furia Roja anunció su retiro del campo de batalla por su complicada situación de salud, dejando así a Nelson y a Juan en la competencia.

Los novatos Nelson y Juan lo dieron todo en el campo de batalla, ambos empezaron a un ritmo bajo pero de un momento a otro fueron apretando.

Nelson logró tocar la campanada en primer lugar, teniendo el privilegio de pasar directamente a la etapa verde de la vigésima primera temporada de Calle 7 Panamá.

Competencia de banca masculina

Nelson se siente agradecido con Dios por su regreso

Nelson agradece a su fanaticada por el apoyo, a su equipo y sobre todo al capitán Jean Modelo, ya que fue un pilar importante dentro del campo de batalla.

"Gracias a Dios esto se lo debo a todos los fanes que me escribían ayer y me han estado escribiendo todos estos días, a la Furia roja al señor Jean Modelo que lastimosamente se despide del campo de batalla quien nos ha dejado un mensaje positivo a todos, sobre todo a mi, él me enseñó a valorar la etapa de equipos", expresó Nelson tras su regreso.

Declaraciones Nelson

Competencia femenina de regreso de banca de Calle 7 Panamá

A pesar del inconveniente que tuvo Sol Bruce el día de ayer con un mal movimiento de su cuello, la competidora anunció antes del inicio de la prueba que iba a competir a toda costa y que si salía del campo de batalla lo haría de esta manera.

Las competidoras Nicky, Faneth y Sol Bruce se enfrentaron en el campo de batalla para disputarse ese último lugar en la etapa verde de esta vigésima primera temporada.

Al inicio de la prueba, las chicas estuvieron a la par, pero de un momento a otro Nicky tomó la delantera y logró completar las campanadas, pasando así directamente a la etapa verde.

competencia de banca femenina

Nicky se gana su camiseta verde

La competidora de la Fiebre Amarilla logró cumplir su objetivo y logró obtener su camiseta verde. Nicky reconoció el gran trabajo que ha venido haciendo y lo que ha mejorado.

"Escuche consejos, seguía compitiendo como novata saliendo a mil, queriendo destacarme en velocidad y a veces en el campo de batalla no todo es velocidad, muchas veces es inteligencia, como ya lo he dicho quien gana Calle 7 es el vivo y así jugué hoy", expresó Nicky emocionada.