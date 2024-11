Calle 7 Panamá: Sol Bruce aclara lo que sucedió con Cocolin

Le podría

Sol Bruce revela que sucedió con Cocolin

En el reciente regreso del segmento "Los momentos fuertes de Calle 7 Panamá" con Stephanie "La Chama" Vázquez, Sol Bruce de la Fiebre Amarilla fue cuestionada sobre su supuesto romance con Cocolin en pasadas temporadas del programa.

Cuando La Chama le preguntó si en algún momento realmente hubo algo entre ellos, Sol respondió sinceramente:

"Cuando yo conocí a Coco, al principio era solo amistad, no sé qué tanto hubo. Hubo una vez que quise darle esa oportunidad, pero pasaron cosas y no me gustó su trato, entonces no".

Sol dejó claro que, después de lo sucedido, no tendría nada más con Cocolin. ¡Una revelación que sorprendió a todos!