Calle 7 Panamá: Sorpresa, nuevos amenazados ¿Quiénes se irán?

Competencia de nominados masculina

Para esta prueba de nominados masculinos, se enfrentaron los competidores: Dimas, Moya, Jean Modelo y Leonardo Fukencio.

Antes de iniciar la prueba, el competidor de la fiebre amarilla, Leonardo Fukencio anunció que no podía realizar la prueba.

"Es algo bien difícil para mí, yo soy una persona que soy muy aguerrida, siempre he querido dar todo por el todo, me frustro cuando no puedo hacer algo y algo como una nominación", comenzó diciendo Fukencio.

No puedo competir por una lesión de un tobillo o un esguince me frustra demasiado No puedo competir por una lesión de un tobillo o un esguince me frustra demasiado

Expresó el competidor de la Fiebre Amarilla, pasando automáticamente a la fila de amenazados.

Para definir quienes se salvarían de la amenaza, los competidores Dimas, Moya y Jean Modelo, todos del Equipo Escarlata, tenían que completar un total de 7 campanadas. Cabe señalar que la prueba que se enfrentaron, requería de mucha fuerza y agilidad.

El capitán de la Furia Roja fue el primero que logró tocar la campana, luego le siguió Moya. Lamentablemente el competidor novato Dimas, se coloca la camiseta de amenazados.

nominacion masculina.mp4

Competencia de nominados femenina

Para está prueba de nominados femenina, se enfrentaron las competidoras: Nicky, Zory, Paola y Mónica Lee.

Desde el inicio de la competencia, Paola y Mónica tomaron la delantera, mientras que Nicky y Zory se disputaban el tercer y cuarto lugar.

Para definir quien se salvaba de pasar a la fila de amenazadas, tenían que completar un total de 7 campanadas. La prueba que tenían que hacer, requería de mucha agilidad y fuerza.

Mientras se llevaba a cabo la competencia, se tuvo que detener la competencia, porque Nicky tuvo un inconveniente y problemas con la respiración. La competidora de la fiebre amarilla, pidió su camiseta de amenazada, ya que no podía completar la misma.

Mónica Lee logró tocar la campana de primer lugar, seguidamente lo hizo Paola, logrando así quitarse la camiseta de nominada. Lamentablemente Zory se convirtió en la segunda amenazada.