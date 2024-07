Denisse Becerra de Calle 7 Panamá, se recupera en casa tras exitosa cirugía

"Este 2024 ha sido de retos duros y constantes en mi vida (y eso que solo vamos a la mitad ) pero que gracias a Dios y a su misericordia, he podido superar poco a poco con mucha paciencia y constancia; y créanme que esta no será la excepción", comenzó escribiendo en su publicación.

Demi reveló que hace unos meses tuvo una ruptura completa del ligamento cruzado y menisco, razón por la que fue ingresada al quirófano, resultando en una cirugía exitosa.

