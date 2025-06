Dimas explica las razones detrás de su bajo rendimiento en Calle 7 Panamá

"La verdad creo que no se quedarán con las ganas, pero en este momento está difícil... quizás en este momento no," expresó al ser consultado sobre si esta será la temporada decisiva para su campeonato.

El competidor detalló que una lesión durante la temporada afectó su desempeño, sumado a otros acontecimientos que impactaron su estado mental:

"Lastimosamente esta temporada caí mentalmente, mentalmente caí. Pasó lo de la lesión al principio de temporada y hasta la mitad de la temporada estaba muy enfocado con Nicky, estábamos entrenando, suplementándonos, estábamos puestos para lo que era. Después pasó la lesión y otros asuntos que me afectaron, y mentalmente me caí. Tanto así que hay decisiones que creo que voy a tomar," afirmó.

El competidor escarlata aseguró que con estas declaraciones no quiere decir que en la etapa verde va a regalar los puntos, pero sabe que será difícil llegar a una final.