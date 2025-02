¡Tremenda sorpresa! Nicky deja a Dimas sin palabras en Calle 7 Panamá

Nicky, quien se encontraba en Brasil, sorprendió a Dimas con este emotivo gesto, justo cuando él estaba participando intensamente en esta etapa individual. En medio de lágrimas, Dimas expresó su emoción al recibirla, ya que no esperaba su llegada.

"Yo le dije a Dimas que llegaría el miércoles, pero me adelanté", comentó Nicky, revelando que su sorpresa fue motivada por el amor y el apoyo hacia Dimas en esta difícil etapa.

Dimas, por su parte, confesó que no se esperaba el gesto. "Para nadie es un secreto que Nicky es mi primer apoyo. Con ella es con quien hablo, le cuento cómo me siento y ella sabe que esta temporada no ha sido fácil para mí", dijo el competidor, visiblemente agradecido por el apoyo de su pareja.