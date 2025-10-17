Primera competencia masculina de Calle 7 Panamá deja a novato Miguel Buglione amenazado. @calle7panama

Por Ana Canto Este viernes se llevó a cabo la primera competencia de amenazados masculina de la nueva temporada de Calle 7 Panamá, en la que participaron tres novatos y un experimentado.

Los competidores fueron Miguel, Elías, Davis y Rasiell. En una competencia a 12 campanadas, el experimentado del equipo de la fiebre amarilla logró superar a sus contrincantes, mientras que dos de los novatos lograron salvarse.

