Primera competencia masculina de Calle 7 Panamá deja a novato Miguel Buglione amenazado.

Este viernes se llevó a cabo la primera competencia de amenazados masculina de la nueva temporada de Calle 7 Panamá, en la que participaron tres novatos y un experimentado.
Los competidores fueron Miguel, Elías, Davis y Rasiell. En una competencia a 12 campanadas, el experimentado del equipo de la fiebre amarilla logró superar a sus contrincantes, mientras que dos de los novatos lograron salvarse.
Miguel Buglione quedó amenazado y deberá enfrentar la próxima competencia de amenazados.
Según las reglas de esta temporada, cada semana se realizarán competencias de nominados, tanto femeninas como masculinas.
