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Panamá Calle 7 -  30 de septiembre de 2026 - 15:20

Tarde decisiva en Calle 7 Panamá: seis compiten, pero solo cuatro seguirán

Calle 7 Panamá tendrá una jornada de eliminación este miércoles: tres hombres y tres mujeres están amenazados, pero dos deberán abandonar la competencia.

Calle 7 Panamá - 2026. 

Calle 7 Panamá - 2026. 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Calle 7 Panamá vivirá una jornada decisiva este miércoles 30 de septiembre, cuando tres hombres y tres mujeres amenazados midan su fuerza y destreza en el campo de batalla. Al finalizar la competencia, un hombre y una mujer serán eliminados y no podrán avanzar a la esperada etapa verde.

Los seis participantes tendrán que demostrar quién merece permanecer en la competencia y continuar en la lucha por llegar a la final.

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¿Quiénes son los amenazados de Calle 7 Panamá?

Entre los hombres que deberán competir para asegurar su permanencia están:

  • Tomi Narbondo, del equipo Amarillo.

  • El Chita del West, del equipo Rojo.

  • Kenneth, del equipo Amarillo.

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Por parte de las mujeres, las amenazadas son:

  • Emilce, del equipo Rojo.

  • Nidia, del equipo Amarillo.

  • Clarisse, del equipo Amarillo.

De los seis amenazados, cuatro conseguirán mantenerse en Calle 7 Panamá, mientras que dos competidores —un hombre y una mujer— tendrán que despedirse del campo de batalla.

Rojo y Amarillo también buscan quedarse con la etapa de equipos

Mientras se define quiénes abandonarán la competencia, los equipos Rojo y Amarillo buscarán coronarse como el mejor equipo de esta etapa.

La jornada marcará un momento clave antes de avanzar a la etapa verde, en la que la competencia se hará más exigente para quienes continúen en busca de un lugar en la final de Calle 7 Panamá.

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