Tarde decisiva en Calle 7 Panamá: seis compiten, pero solo cuatro seguirán

Calle 7 Panamá vivirá una jornada decisiva este miércoles 30 de septiembre, cuando tres hombres y tres mujeres amenazados midan su fuerza y destreza en el campo de batalla. Al finalizar la competencia, un hombre y una mujer serán eliminados y no podrán avanzar a la esperada etapa verde.

Los seis participantes tendrán que demostrar quién merece permanecer en la competencia y continuar en la lucha por llegar a la final.

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¿Quiénes son los amenazados de Calle 7 Panamá?

Entre los hombres que deberán competir para asegurar su permanencia están:

Tomi Narbondo , del equipo Amarillo.

El Chita del West , del equipo Rojo.

Kenneth, del equipo Amarillo.

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Por parte de las mujeres, las amenazadas son:

Emilce , del equipo Rojo.

Nidia , del equipo Amarillo.

Clarisse, del equipo Amarillo.

De los seis amenazados, cuatro conseguirán mantenerse en Calle 7 Panamá, mientras que dos competidores —un hombre y una mujer— tendrán que despedirse del campo de batalla.

Rojo y Amarillo también buscan quedarse con la etapa de equipos

Mientras se define quiénes abandonarán la competencia, los equipos Rojo y Amarillo buscarán coronarse como el mejor equipo de esta etapa.

La jornada marcará un momento clave antes de avanzar a la etapa verde, en la que la competencia se hará más exigente para quienes continúen en busca de un lugar en la final de Calle 7 Panamá.