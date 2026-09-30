Tarde decisiva en Calle 7 Panamá: seis compiten, pero solo cuatro seguirán

Calle 7 Panamá vivirá una jornada decisiva este miércoles 30 de septiembre, cuando tres hombres y tres mujeres amenazados midan su fuerza y destreza en el campo de batalla. Al finalizar la competencia, un hombre y una mujer serán eliminados y no podrán avanzar a la esperada etapa verde.
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¿Quiénes son los amenazados de Calle 7 Panamá?
Entre los hombres que deberán competir para asegurar su permanencia están:
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Tomi Narbondo, del equipo Amarillo.
El Chita del West, del equipo Rojo.
Kenneth, del equipo Amarillo.
Por parte de las mujeres, las amenazadas son:
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Emilce, del equipo Rojo.
Nidia, del equipo Amarillo.
Clarisse, del equipo Amarillo.
De los seis amenazados, cuatro conseguirán mantenerse en Calle 7 Panamá, mientras que dos competidores —un hombre y una mujer— tendrán que despedirse del campo de batalla.
Rojo y Amarillo también buscan quedarse con la etapa de equipos
Mientras se define quiénes abandonarán la competencia, los equipos Rojo y Amarillo buscarán coronarse como el mejor equipo de esta etapa.
La jornada marcará un momento clave antes de avanzar a la etapa verde, en la que la competencia se hará más exigente para quienes continúen en busca de un lugar en la final de Calle 7 Panamá.