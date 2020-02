Inicia el jolgorio en Las Tablas, coronan a las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo

View this post on Instagram

👑 El cielo tableño contempla la grandeza del carnaval, con sus historias y tradiciones y una nueva majestad. Otro gran ciclo inicia en mi Calle Bolívar amada entre morteros y tradiciones y con una reina soñada. Ven, entra Fianeth a esta grandiosa historia como reina de Calle Arriba la tuna de fama y gloria. La espera ha llegado a su final. Calle Arriba de Las Tablas tiene una nueva emperatriz. Que el mundo lo sepa y lo celebre ante ustedes, S.R.M. FIANETH CORRO MADRID, sexagésima séptima soberana de la Matriarca de las tunas. Diseño: Horacio Prado @prado_horacio Confección: Maximiliano Castillo @maxi7410 Diseño de Corona y joyero real: Ricardo Canto @realrichiecanto Confección de corona y joyero real: George Wittels @gwittels Hair & Makeup: Gabriel León @gaboleon_professional #YoSoyCalleArriba #ReinaFianeth #La2020 #Soñada #VivaLasTablas #LasTablas #Carnaval2020