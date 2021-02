SHOWBIZ • 24 Feb 2021 - 09:39 AM

La oscarizada Charlize Theron ha vuelto a poner de manifiesto que está encantada con una de las ideas cinematográficas de las que ha sido testigo recientemente en las redes sociales y que, si de ella dependiera, estaría dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para hacerla realidad.

Se trata de la posibilidad de resucitar la popular saga de acción 'Die Hard', cuya primera película fue estrenada en 1988 y con Bruce Willis como protagonista, pero actualizada a los nuevos tiempos y asumiendo ella el papel principal, que en este caso sería el de una mujer lesbiana capaz de todo para salvar a su esposa y para deshacerse de la vasta organización criminal que perturba su tranquilidad.

"Sí, lo dije en Twitter y lo digo ahora, me parece una gran idea y creo que sería un giro brillante", se ha reafirmado la intérprete sudafricana en conversación con la revista Vanity Fair, en la que ha reflexionado sobre la necesidad de incorporar más mujeres fuertes y aguerridas a las películas de acción y también aquellos personajes que no encajen necesariamente en los tradicionales perfiles heteronormativos.

Por el momento, y a la espera de que productores y estudios se pongan manos a la obra con esta revisión de la mítica 'Die Hard' -saga conocida como 'La jungla de cristal' en España y 'Duro de Matar' en Hispanoamérica-, hay que recordar que Charlize Theron y Kerry Washington fueron confirmadas recientemente como las dos nuevas integrantes del reparto de 'The School for Good and Evil', una cinta que será estrenada en Netflix y que coprotagonizarán Sofia Wylie y Sophia Anne Carusso.