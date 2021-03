SHOWBIZ • 24 Mar 2021 - 07:45 AM

La actriz Scarlett Johansson se ha convertido en una de las figuras más aclamadas y queridas del Universo Marvel desde que debutara en la saga 'Los Vengadores' con su papel de Viuda Negra, hasta el punto de que este mismo año se estrenará, si la pandemia del coronavirus no provoca nuevos retrasos, una nueva cinta en la que la heroína asumirá todo el protagonismo de la aventura al tiempo que se bucea en su misterioso pasado.

En su más reciente entrevista, la estrella de Hollywood ha admitido abiertamente que, en un principio, era algo reacia a enfundarse en el ajustado uniforme del personaje, ya que tenía la impresión de que los responsables del llamado Universo Cinemátográfico de la compañía no habían calibrado demasiado bien el impacto que su perfil interpretativo tendría entre los fans de la franquicia. Sin embargo, sus dudas y reparos se vieron neutralizados tan pronto como terminó el rodaje.

"Es que me parecía que la idea de ver a un grupo de actores enfundados en el vestuario de estos superhéroes iba a desembocar en desastre. Quizá no en desastre, pero... Pensaba que la gente se quedaría diciendo: '¿Pero qué es esto?'. Pero luego llegó un momento concreto en el que ya sentí que el trabajo iba en la buena dirección", ha declarado la artista en conversación con la revista 'The Gentlewoman'.

"Cuando rodamos esa escena de 360 grados en la que aparecemos preparados para combatir la invasión, entre los escombros de Grand Central... Cuando nos enseñaron el resultado, creo que ahí todos tuvimos muy claro que, después de seis meses de trabajo, la cosa iba a funcionar. Fue muy emocionante", ha señalado en la misma entrevista.