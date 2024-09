Joker 2 llega a Panamá ¡Conoce la fecha de estreno!

Joker: Folie à Deux (Joker: locura de dos), el nombre oficial de esta película, incluye algunas escenas de violencia intensa, lenguaje explícito, algo de sexualidad y breve desnudez total.

La película Joker 2 tendrá su preestreno el miércoles 3 de octubre y se estrenará oficialmente el 4 de octubre de 2024 en todos los cines de Panamá, esto ocurrirá exactamente cinco años después del debut de la primera cinta.

