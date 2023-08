Meg Ryan está de regreso al cine, ya salió el trailer

What Happens Later" protagonizada por Meg Ryan y David Duchovny.

Así es, el gran anuncio se dio a conoce con el estreno del trailer de la película "What Happens Later", la cual protagoniza Meg Ryan junto a David Duchovny .

En este gran retorno de Meg Ryan, no sólo es la protagonista del filme sino también que ejerce como la directora y coescritora del guion. “What Happens Later”, basada en la obra de Steven Dietz “Shooting Star”.

Meg Ryan es conocida por comedias románticas como: “When Harry Met Sally” y “You’ve Got Mail”.

¿De qué se trata la nueva película de Meg Ryan?

Meg Ryan interpreta a Wilhelimina y David Duchovny a William, dos examantes que se reencuentran cuando sus vuelos son suspendidos debido al mal tiempo provocado por la nieve. Ambos quedan varados en un aeropuerto. Durante este tiempo, la pareja busca resolver las dudas que quedaron del pasado y las causas de su separación.

What Happens Later está pautada para estrenar en octubre de este año en Estados Unidos.