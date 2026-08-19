Costa Coffee llega a Panamá

Costa Coffee, la cafetería favorita del Reino Unido, ha llegado a Panamá con dos nuevas tiendas operadas por el socio franquiciado Grupo Maritanos, marcando la entrada de la marca en un mercado vibrante con un creciente apetito por experiencias de café premium.

Fundada en Londres en 1971, Costa Coffee está presente en más de 37 países alrededor del mundo y ha construido su reputación sobre la base de un café de calidad, bebidas artesanales y su icónica mezcla Mocha Italia. Creada por sus fundadores Sergio y Bruno Costa, esta mezcla insignia ha sido el corazón de la marca durante más de 50 años y sigue siendo un símbolo del compromiso de Costa Coffee con la calidad y la consistencia.

El lanzamiento de Costa Coffee en Panamá refleja la ambición de la marca de crecer en mercados dinámicos al tiempo que se integra a las comunidades locales. Los clientes podrán disfrutar de un ambiente de cafetería cálido y acogedor, inspirado en la herencia británica de Costa Coffee y expresado a través de su filosofía “Made With Heart”.

La tienda está ubicada en Plaza el Bosque, Tumba Muerto. Cortesía

Para celebrar su llegada, Costa Coffee organizó un evento de lanzamiento inmersivo al que asistieron autoridades locales, medios de comunicación, influencers y líderes de la industria, ofreciendo a los invitados una introducción a la historia de la marca, sus credenciales cafeteras y su distintiva experiencia de cliente.

La primera tienda, ubicada en Plaza el Bosque, Tumba Muerto, representa el inicio del recorrido de Costa Coffee en Panamá y su compromiso de servir a los clientes en todo el país.

Jacqueline García Maritano, CEO de Grupo Maritanos, comentó: “Queremos que Costa Coffee se convierta en parte de los momentos cotidianos que unen a las personas. Al combinar la reconocida experiencia cafetera de Costa Coffee con la energía vibrante y el estilo de vida de Panamá, esperamos crear un destino acogedor donde los clientes puedan conectar, relajarse y disfrutar de un excelente café.”

Philippe Schaillee, CEO de Costa Coffee, comentó: “Panamá es una incorporación emocionante a la creciente presencia internacional de Costa Coffee. A medida que seguimos expandiéndonos globalmente, nos enorgullece traer nuestra icónica mezcla Mocha Italia, nuestra distintiva experiencia de cafetería y nuestra apreciada herencia y hospitalidad británica a un mercado con un profundo aprecio por la cultura del café. Junto a nuestro socio franquiciado Grupo Maritanos, esperamos formar parte de los momentos cotidianos y las comunidades que hacen de Panamá un lugar tan especial.”

Costa Coffee es una marca internacional de café nacida en Londres en 1971. Cortesía

La llegada de Costa Coffee a Panamá ofrece a los clientes una marca de cafetería reconocida a nivel mundial, que complementa la rica herencia cafetera del país al tiempo que aporta una distintiva experiencia de café británico.

Acerca de Costa Coffee

Costa Coffee es una marca internacional de café nacida en Londres en 1971, reconocida por su herencia europea, la calidad de sus mezclas y una experiencia de café consistente, cálida y cuidadosamente diseñada. Con más de 50 años de historia y presencia en más de 37 países, la marca se ha consolidado como una de las principales referencias globales de la industria cafetera. Su mezcla insignia, Mocha Italia, creada por los hermanos Sergio y Bruno Costa, refleja el compromiso de la marca con el sabor, la consistencia y la pasión por ofrecer una experiencia distintiva en cada taza. En Panamá, Costa Coffee llega en 2026 con una propuesta premium, accesible y experiencial, diseñada para integrarse al estilo de vida local y convertirse en un nuevo espacio de encuentro, pausa y conexión.