Evento: Mi Experiencia en el Museo – Noche Iberoamericana de Museos 2025

Mi Experiencia en el Museo es un programa cultural y educativo desarrollado en el marco de la Noche Iberoamericana de Museos (NIM) de la OEI. Su finalidad es democratizar la cultura y fortalecer el valor social de los museos como espacios de memoria, aprendizaje y cohesión comunitaria.
- Promover la participación de estudiantes en experiencias educativas dentro de los museos.
- Reivindicar el papel transformador de los museos en la sociedad.
- Facilitar el acceso a la cultura a niños y jóvenes, incluyendo a aquellos en condición de vulnerabilidad o discapacidad.
- Potenciar la conexión entre ciudadanía, patrimonio y espacios culturales.
Contexto
La edición 2025 se llevará a cabo el miércoles 20 de noviembre de forma simultánea en 15 museos del país (13 en Ciudad de Panamá, 1 en Colón y 1 en Los Santos), con la participación de 15 escuelas oficiales y 2 centros educativos para niños y jóvenes con discapacidad.
La jornada ofrecerá recorridos guiados de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., donde los estudiantes recibirán:
- Cartilla educativa.
- Kit de participación.
- Acceso gratuito (boletería cubierta por la organización).
En total, se beneficiarán 800 estudiantes en 30 grupos escolares.
Público meta y resultados esperados
Público meta: estudiantes de escuelas oficiales de básica general y centros educativos inclusivos.
Resultados esperados:
- Vincular directamente a más de 800 niños y jóvenes con la red de museos del país.
- Reforzar el aprendizaje a través de experiencias culturales vivenciales.
- Posicionar a los museos como espacios accesibles, dinámicos y de inclusión.
Museos y escuelas participantes
Museos en Ciudad de Panamá (12):
- Museo de Historia – Escuela Jerónimo de la Ossa.
- Museo Afroantillano – Escuela Simón Bolívar.
- Biomuseo – Escuelas IPHE, República de Colombia, EVE, Instituto Nacional.
- Museo de Arte Contemporáneo (MAC) – Escuelas Guillermo Endara, EVE.
- Museo de la Libertad – Escuelas Santa Marta, República de México, Ricardo Miró.
- Museo de la Mola – Escuela República de Estados Unidos.
- MUCI – Escuelas Manuel José Hurtado, China-Taiwán.
- Museo Iglesia de la Merced – Escuela Octavio Méndez.
- Casa Soldado - Escuela Simón Bolívar
- Casa Museo (Banco Nacional) – Escuela Pedro J. Sosa.
- Centro de Interpretación de CDS – Escuela Carlos A. Mendoza.
- Museo de la Fama – Escuela Fermín Naudeau.
Museos en Colón (2):
- CACCO y Castillo de San Lorenzo – Escuela Abel Bravo, IPHE.
Museo en Los Santos (1):
- Museo de la Nacionalidad – Escuela IPHE.
Actividades
- Recorridos temáticos: visitas guiadas sobre colecciones y patrimonio.
- Dinámicas interactivas: talleres creativos y experiencias participativas.
- Evento central en el Museo del Deporte y de la Fama: apertura oficial (9:00 a.m.) con presencia de la Primera Dama y autoridades, recorrido histórico y actividades deportivas.
Cronograma general – Miércoles 20 de noviembre de 2025
- 8:30 a.m. – Llegada de escuelas y registro.
- 9:00 a.m. – Acto Central de Apertura en el Museo del Deporte y de la Fama.
- 9:30 a.m. – 11:30 a.m. – Recorridos simultáneos en los museos participantes.
- 11:30 a.m. – 12:00 p.m. – Refrigerio.
- 12:00 p.m. – Retorno a las escuelas.
Organización y aliados
Organiza:
- OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) – con la alianza de la Red de Museos y Centros de Visitantes.
Apoyo gubernamental:
- Ministerio de Cultura.
- Alcaldía de Panamá.
Embajadas aliadas:
- Embajada de España.
- Embajada de Marruecos.
- Embajada de México.
- Embajada de Colombia.
Empresas y sector privado:
- INDICATIC.
- Santillana.
- Terpel.
- Cristalina.
- Publimóvil.