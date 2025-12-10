Evento: Mi Experiencia en el Museo – Noche Iberoamericana de Museos 2025

Mi Experiencia en el Museo es un programa cultural y educativo desarrollado en el marco de la Noche Iberoamericana de Museos (NIM) de la OEI. Su finalidad es democratizar la cultura y fortalecer el valor social de los museos como espacios de memoria, aprendizaje y cohesión comunitaria.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Promover la participación de estudiantes en experiencias educativas dentro de los museos.

Reivindicar el papel transformador de los museos en la sociedad.

Facilitar el acceso a la cultura a niños y jóvenes, incluyendo a aquellos en condición de vulnerabilidad o discapacidad.

Potenciar la conexión entre ciudadanía, patrimonio y espacios culturales.

Contexto

La edición 2025 se llevará a cabo el miércoles 20 de noviembre de forma simultánea en 15 museos del país (13 en Ciudad de Panamá, 1 en Colón y 1 en Los Santos), con la participación de 15 escuelas oficiales y 2 centros educativos para niños y jóvenes con discapacidad.

La jornada ofrecerá recorridos guiados de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., donde los estudiantes recibirán:

Cartilla educativa.

Kit de participación.

Acceso gratuito (boletería cubierta por la organización).

En total, se beneficiarán 800 estudiantes en 30 grupos escolares.

Público meta y resultados esperados

OEI Panamá celebra su proyecto Mi Experiencia en el Museo

Público meta: estudiantes de escuelas oficiales de básica general y centros educativos inclusivos.

Resultados esperados:

Vincular directamente a más de 800 niños y jóvenes con la red de museos del país.

Reforzar el aprendizaje a través de experiencias culturales vivenciales.

Posicionar a los museos como espacios accesibles, dinámicos y de inclusión.

Museos y escuelas participantes

Museos en Ciudad de Panamá (12):

Museo de Historia – Escuela Jerónimo de la Ossa.

Museo Afroantillano – Escuela Simón Bolívar.

Biomuseo – Escuelas IPHE, República de Colombia, EVE, Instituto Nacional.

Museo de Arte Contemporáneo (MAC) – Escuelas Guillermo Endara, EVE.

Museo de la Libertad – Escuelas Santa Marta, República de México, Ricardo Miró.

Museo de la Mola – Escuela República de Estados Unidos.

MUCI – Escuelas Manuel José Hurtado, China-Taiwán.

Museo Iglesia de la Merced – Escuela Octavio Méndez.

Casa Soldado - Escuela Simón Bolívar

Casa Museo (Banco Nacional) – Escuela Pedro J. Sosa.

Centro de Interpretación de CDS – Escuela Carlos A. Mendoza.

Museo de la Fama – Escuela Fermín Naudeau.

Museos en Colón (2):

CACCO y Castillo de San Lorenzo – Escuela Abel Bravo, IPHE.

SL 5

Museo en Los Santos (1):

Museo de la Nacionalidad – Escuela IPHE.

Actividades

Recorridos temáticos: visitas guiadas sobre colecciones y patrimonio.

Dinámicas interactivas: talleres creativos y experiencias participativas.

Evento central en el Museo del Deporte y de la Fama: apertura oficial (9:00 a.m.) con presencia de la Primera Dama y autoridades, recorrido histórico y actividades deportivas.

Cronograma general – Miércoles 20 de noviembre de 2025

8:30 a.m. – Llegada de escuelas y registro.

9:00 a.m. – Acto Central de Apertura en el Museo del Deporte y de la Fama.

9:30 a.m. – 11:30 a.m. – Recorridos simultáneos en los museos participantes.

11:30 a.m. – 12:00 p.m. – Refrigerio.

12:00 p.m. – Retorno a las escuelas.

Organización y aliados

Organiza:

OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) – con la alianza de la Red de Museos y Centros de Visitantes.

Apoyo gubernamental:

Ministerio de Cultura.

Alcaldía de Panamá.

Embajadas aliadas:

Embajada de España.

Embajada de Marruecos.

Embajada de México.

Embajada de Colombia.

Empresas y sector privado: