Panamá Contenido Patrocinado -  10 de diciembre de 2025 - 12:12

Evento: Mi Experiencia en el Museo – Noche Iberoamericana de Museos 2025

Mi Experiencia en el Museo es un programa cultural y educativo desarrollado en el marco de la Noche Iberoamericana de Museos (NIM) de la OEI. Su finalidad es democratizar la cultura y fortalecer el valor social de los museos como espacios de memoria, aprendizaje y cohesión comunitaria.

Objetivos principales:

  • Promover la participación de estudiantes en experiencias educativas dentro de los museos.
  • Reivindicar el papel transformador de los museos en la sociedad.
  • Facilitar el acceso a la cultura a niños y jóvenes, incluyendo a aquellos en condición de vulnerabilidad o discapacidad.
  • Potenciar la conexión entre ciudadanía, patrimonio y espacios culturales.

Contexto

La edición 2025 se llevará a cabo el miércoles 20 de noviembre de forma simultánea en 15 museos del país (13 en Ciudad de Panamá, 1 en Colón y 1 en Los Santos), con la participación de 15 escuelas oficiales y 2 centros educativos para niños y jóvenes con discapacidad.

La jornada ofrecerá recorridos guiados de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., donde los estudiantes recibirán:

  • Cartilla educativa.
  • Kit de participación.
  • Acceso gratuito (boletería cubierta por la organización).

En total, se beneficiarán 800 estudiantes en 30 grupos escolares.

Público meta y resultados esperados

OEI Panamá celebra su proyecto Mi Experiencia en el Museo

Público meta: estudiantes de escuelas oficiales de básica general y centros educativos inclusivos.

Resultados esperados:

  • Vincular directamente a más de 800 niños y jóvenes con la red de museos del país.
  • Reforzar el aprendizaje a través de experiencias culturales vivenciales.
  • Posicionar a los museos como espacios accesibles, dinámicos y de inclusión.

Museos y escuelas participantes

Museos en Ciudad de Panamá (12):

  • Museo de Historia – Escuela Jerónimo de la Ossa.
  • Museo Afroantillano – Escuela Simón Bolívar.
  • Biomuseo – Escuelas IPHE, República de Colombia, EVE, Instituto Nacional.
  • Museo de Arte Contemporáneo (MAC) – Escuelas Guillermo Endara, EVE.
  • Museo de la Libertad – Escuelas Santa Marta, República de México, Ricardo Miró.
  • Museo de la Mola – Escuela República de Estados Unidos.
  • MUCI – Escuelas Manuel José Hurtado, China-Taiwán.
  • Museo Iglesia de la Merced – Escuela Octavio Méndez.
  • Casa Soldado - Escuela Simón Bolívar
  • Casa Museo (Banco Nacional) – Escuela Pedro J. Sosa.
  • Centro de Interpretación de CDS – Escuela Carlos A. Mendoza.
  • Museo de la Fama – Escuela Fermín Naudeau.

Museos en Colón (2):

  • CACCO y Castillo de San Lorenzo – Escuela Abel Bravo, IPHE.
SL 5

Museo en Los Santos (1):

  • Museo de la Nacionalidad – Escuela IPHE.

Actividades

  • Recorridos temáticos: visitas guiadas sobre colecciones y patrimonio.
  • Dinámicas interactivas: talleres creativos y experiencias participativas.
  • Evento central en el Museo del Deporte y de la Fama: apertura oficial (9:00 a.m.) con presencia de la Primera Dama y autoridades, recorrido histórico y actividades deportivas.

Cronograma general – Miércoles 20 de noviembre de 2025

  • 8:30 a.m. – Llegada de escuelas y registro.
  • 9:00 a.m. – Acto Central de Apertura en el Museo del Deporte y de la Fama.
  • 9:30 a.m. – 11:30 a.m. – Recorridos simultáneos en los museos participantes.
  • 11:30 a.m. – 12:00 p.m. – Refrigerio.
  • 12:00 p.m. – Retorno a las escuelas.

Organización y aliados

Organiza:

  • OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) – con la alianza de la Red de Museos y Centros de Visitantes.

Apoyo gubernamental:

  • Ministerio de Cultura.
  • Alcaldía de Panamá.

Embajadas aliadas:

  • Embajada de España.
  • Embajada de Marruecos.
  • Embajada de México.
  • Embajada de Colombia.

Empresas y sector privado:

  • INDICATIC.
  • Santillana.
  • Terpel.
  • Cristalina.
  • Publimóvil.
