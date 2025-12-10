OEI Panamá celebra su proyecto _Mi Experiencia en el Museo_

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Panamá celebró esta mañana la segunda edición del Proyecto “Mi Experiencia en el Museo” una iniciativa dirigida a fortalecer la experiencia cultural y pedagógica de más de 700 estudiantes, quienes participaron en recorridos didácticos simultáneos en 15 museos del país entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m.
Una experiencia educativa nacional y descentralizada
Con el objetivo de acercar el patrimonio a los estudiantes y promover la educación desde el museo como aula viva, la OEI Panamá amplió su alcance nacional. Por primera vez, el programa incluyó museos en tres regiones:
- Ciudad de Panamá
- Provincia de Colón
- Provincia de Los Santos
Esta descentralización permite que estudiantes del interior del país también vivan la experiencia formativa del Aula-Museo, fortaleciendo la inclusión cultural y el acceso equitativo al conocimiento.
Museos participantes – 15 espacios de memoria, ciencia y patrimonio
Los estudiantes recorrieron simultáneamente los siguientes museos aliados:
- Museo de la Libertad
- Museo Iglesia de la Merced
- Museo de Historia de Panamá
- Museo Afroantillano
- Museo de la Fama y el Deporte Panameño
- Explora
- Centro de Interpretación Ciudad del Saber
- Museo de la Mola
- Museo del Canal Interoceánico
- Casa Museo del Banco nacional
Centro Cultural de la Embajada de Espaaña - Casa del Soldado
- Biomuseo
- MAC Panamá
- Museo ubicado en la Provincia de Los Santos
- Museo ubicado en la Provincia de Colón
Cada uno preparó recorridos adaptadas a las edades de los estudiantes, reforzando contenidos curriculares a través de la práctica vivencial.
Un kit didáctico para continuar la experiencia en el aula
Como componente central del programa, cada estudiante recibió un kit didáctico con actividades pedagógicas diseñadas para ser completadas posteriormente en clase con sus docentes, permitiendo extender la experiencia del museo hacia el salón de clases y reforzar el aprendizaje significativo.
Aliados institucionales que hacen posible este proyecto
El Encuentro Educativo “Aula-Museo” es una iniciativa conjunta impulsada por la OEI Panamá y un sólido grupo de aliados estratégicos que facilitan su implementación:
- PANDEPORTES
- Salón de la Fama del Deporte Panameño
- Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá
- Ministerio de Educación (MEDUCA)
- Ministerio de Cultura
- Embajada de Colombia en Panamá
- IPHE
- SENADIS
- Indicatic
- MetroBank
- Banco Nacional de Panamá
- Rogemena
- Terpel
- Mr. Bono
Gracias a su colaboración, el país continúa fortaleciendo la educación integral, el acceso a la cultura y la formación de nuevas generaciones más conscientes de su historia y su identidad.
Compromiso OEI
La OEI Panamá reafirma su compromiso con el acceso a la cultura, la inclusión educativa y el desarrollo de experiencias que acerquen a los estudiantes a su patrimonio. El Encuentro Aula-Museo 2025 consolida un modelo innovador donde la escuela y el museo se encuentran para construir aprendizajes significativos y ciudadanos más conectados con su legado cultural.