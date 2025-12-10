OEI Panamá celebra su proyecto _Mi Experiencia en el Museo_

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Panamá celebró esta mañana la segunda edición del Proyecto “Mi Experiencia en el Museo” una iniciativa dirigida a fortalecer la experiencia cultural y pedagógica de más de 700 estudiantes, quienes participaron en recorridos didácticos simultáneos en 15 museos del país entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m.

Este año, el Acto Central tuvo como sede el Salón de la Fama del Deporte Panameño, donde se desarrolló una ceremonia protocolar marcada por intervenciones de autoridades del sector cultural, educativo, cuerpo diplomático, así como la participación de delegaciones estudiantiles y organismos aliados.

Una experiencia educativa nacional y descentralizada

Con el objetivo de acercar el patrimonio a los estudiantes y promover la educación desde el museo como aula viva, la OEI Panamá amplió su alcance nacional. Por primera vez, el programa incluyó museos en tres regiones:

Ciudad de Panamá

Provincia de Colón

Provincia de Los Santos

Esta descentralización permite que estudiantes del interior del país también vivan la experiencia formativa del Aula-Museo, fortaleciendo la inclusión cultural y el acceso equitativo al conocimiento.

Museos participantes – 15 espacios de memoria, ciencia y patrimonio

Los estudiantes recorrieron simultáneamente los siguientes museos aliados:

Museo de la Libertad

Museo Iglesia de la Merced

Museo de Historia de Panamá

Museo Afroantillano

Museo de la Fama y el Deporte Panameño

Explora

Centro de Interpretación Ciudad del Saber

Museo de la Mola

Museo del Canal Interoceánico

Casa Museo del Banco nacional

Centro Cultural de la Embajada de Espaaña - Casa del Soldado

Biomuseo

MAC Panamá

Museo ubicado en la Provincia de Los Santos

Museo ubicado en la Provincia de Colón

Cada uno preparó recorridos adaptadas a las edades de los estudiantes, reforzando contenidos curriculares a través de la práctica vivencial.

Un kit didáctico para continuar la experiencia en el aula

Como componente central del programa, cada estudiante recibió un kit didáctico con actividades pedagógicas diseñadas para ser completadas posteriormente en clase con sus docentes, permitiendo extender la experiencia del museo hacia el salón de clases y reforzar el aprendizaje significativo.

Aliados institucionales que hacen posible este proyecto

El Encuentro Educativo “Aula-Museo” es una iniciativa conjunta impulsada por la OEI Panamá y un sólido grupo de aliados estratégicos que facilitan su implementación:

PANDEPORTES

Salón de la Fama del Deporte Panameño

Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá

Ministerio de Educación (MEDUCA)

Ministerio de Cultura

Embajada de Colombia en Panamá

IPHE

SENADIS

Indicatic

MetroBank

Banco Nacional de Panamá

Rogemena

Terpel

Mr. Bono

Gracias a su colaboración, el país continúa fortaleciendo la educación integral, el acceso a la cultura y la formación de nuevas generaciones más conscientes de su historia y su identidad.

Compromiso OEI

La OEI Panamá reafirma su compromiso con el acceso a la cultura, la inclusión educativa y el desarrollo de experiencias que acerquen a los estudiantes a su patrimonio. El Encuentro Aula-Museo 2025 consolida un modelo innovador donde la escuela y el museo se encuentran para construir aprendizajes significativos y ciudadanos más conectados con su legado cultural.