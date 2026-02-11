Internacional de Seguros celebra otro año de logros y reconoce el desempeño de sus Mayores Productores de Seguros 2025

Internacional de Seguros (IS), reconocida por 14 años consecutivos con la calificación de riesgo A (Excelente) con perspectiva estable por parte de la prestigiosa calificadora internacional A.M. Best Company, celebró los buenos resultados y fortaleza financiera logrados durante el 2025, premiando a sus Mayores Productores, reafirmando la alianza que los une y les permite compartir el liderazgo y el compromiso con Panamá.

Durante el evento, Mauricio de la Guardia, presidente ejecutivo , destacó: "Somos una empresa 100% panameña, sólida, confiable y profundamente comprometida con el desarrollo nacional. Ese compromiso se refleja claramente en los resultados que hoy compartimos con orgullo”

Los sólidos resultados alcanzados por la compañía en 2025 incluyen B/.338.9 millones en primas suscritas, con una participación de mercado del 16.1%, un ascenso de activos por B/.874.4 millones, una utilidad bruta de B/.74.6 millones, lo que representa un incremento del 24.9% con respecto al año anterior y un patrimonio que alcanzó los B/.410 millones, con un crecimiento de B/.62.2 millones.

El evento de premiación reconoció a los corredores más destacados del año en diversas categorías:

Corredor del Año y Mayor Productor de Vida Individual 2025: M.M.G. Insurance

M.M.G. Insurance Mayor Productor en Ramos Generales: Kam Seguros

Kam Seguros Mayor Productor en Primas Nuevas de Salud: S&D Seguros

Internacional de Seguros reafirma su objetivo de seguir avanzando, brindando protección, solidez y confianza, construyendo un futuro con responsabilidad, visión y compromiso.