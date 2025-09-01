KIA TASMAN debuta en Panamá: Explora una nueva dimensión

Con la llegada oficial del Kia Tasman a Panamá, Grupo Silaba abre una nueva etapa para el mercado panameño: un pick-up que rompe con las convenciones del segmento al combinar refinamiento urbano con capacidades todoterreno excepcionales. Kia Tasman llega para explorar una nueva dimensión al conducir, donde cada trayecto se convierte en una oportunidad de vivir experiencias emocionantes.

“Estamos introduciendo un concepto completamente nuevo al mercado de pick-ups en Panamá”, afirma Rubén Chiari, Gerente de Marca Kia. “Kia Tasman representa un estilo de vida que conecta el manejo diario con la emoción de la aventura. Diseñado para estar listo o lista para cualquier ruta que decidas emprender, representa la evolución del segmento hacia un estilo de vida más audaz y auténtico”.

4 - KIA TASMAN - GRUPO SILABA - Thomas Christiansen 26.08.25 Thomas Christinasen, embajador de la marca Kia Panamá. Cortesía

Pensado para América Latina y probado en el mundo

La llegada del Tasman también refuerza el compromiso de Kia con la región, respondiendo a las distintas realidades y necesidades de los conductores panameños y latinoamericanos.

Antes de su lanzamiento, el pick-up superó más de 1,700 pruebas de ingeniería y unas 18,000 simulaciones de resistencia en climas y geografía extrema alrededor del mundo: desde el frío intenso en el norte de Europa y terrenos desérticos en Medio Oriente, hasta rutas todoterreno en América del Norte y zonas agrestes de Australia.

Diseño que inspira, funcionalidad que acompaña

La filosofía de diseño de Tasman rompe con el lenguaje visual tradicional de los pick-ups. Su estética refinada pero imponente, protagonizada por la distintiva parrilla “Tiger Face” (Cara de Tigre) de Kia, reforzada por faros LED verticales y un parachoques de robusto diseño, le otorgan una presencia inconfundible y elegante al mismo tiempo. Las líneas limpias y decididas reflejan un espíritu aventurero que no necesita gritar su fuerza para demostrarla.

El interior eleva los estándares del segmento con una cabina silenciosa y moderna, diseñada para ofrecer comodidad tanto en trayectos urbanos como en viajes de larga distancia. Su tablero mide casi 30 pulgadas; posee una visual panorámica compuesta por dos pantallas de 12,3 pulgadas y, en su versión X-Pro, una adicional de 5 pulgadas para el control del clima. Además, cuenta con acabados de primer nivel elaborados con telas de PET reciclado y plásticos de origen biológico, reflejando el compromiso ambiental de Kia. Destacan sus asientos traseros reclinables y 33 litros de espacio de almacenamiento oculto, mientras que los detalles funcionales, como las salidas de aire, el volante multifunción que además incorpora modos de manejo y todo terreno, y la consola central minimalista con controles estratégicamente ubicados, realzan su carácter práctico.

KIATASMAROJO Cortesía

Tecnología inteligente para todos los terrenos

El Kia Tasman ofrece soluciones innovadoras que facilitan la vida diaria y optimizan el desempeño fuera de carretera, poniendo al alcance de sus usuarios ventajas tecnológicas pensadas para elevar la sensación de seguridad, control y facilidad de manejo. Así, cada viaje no solo es más confortable, sino que también se vive con mayor confianza, independientemente de los desafíos que imponga el camino.

Equipado con motor 2.2L turbodiésel (207hp y 440Nm), transmisión automática de 8 velocidades y sistema 4x4 seleccionable con modos de manejo, Tasman ofrece una respuesta excepcional en cualquier superficie. Su construcción con carrocería sobre bastidor y distancia al suelo de 252mm garantizan confianza tanto en el asfalto urbano como en terrenos más desafiantes. En la cabina, la tecnología de reducción de ruido avanzada y el aislamiento acústico mejorado aseguran una experiencia distinguida de manejo, característica que distingue a Tasman de los pick-ups tradicionales.

Seguridad y conectividad de vanguardia

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) incluyen frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y cruzada, asistencia para mantenimiento y seguimiento de carril, prevención de colisión en punto ciego y en reversa, control de crucero inteligente.

La conectividad se integra naturalmente con Apple Car Play y Android Auto de serie, múltiples puertos de carga, cargador inalámbrico para celular e iluminación LED en zonas clave incluyendo el vagón, facilitando tanto la vida cotidiana como las aventuras espontáneas.

3 - KIA TASMAN - GRUPO SILABA 26.08.25 Equipo de Grupo Sílaba. Cortesía

Versatilidad sin límites

El nuevo pick-up de Kia, el Kia Tasman, redefine lo que espera de un vehículo en su categoría, poniendo la tecnología, el bienestar y la confianza al servicio de quienes buscan vivir la ciudad y la aventura sin comprometer el confort ni la funcionalidad en todo tipo de terreno.

Tasman es capaz de retar y superar a cualquier competidor de su segmento: con una distancia al suelo de más de 250 mm, ángulos de ataque y salida de 32.2 y 26.2 grados; el innovador XTrek Mode permite tener control absoluto de la dirección mientras que la velocidad se mantiene constante durante un terreno super exigente. Su modo 4x4 te dará la tranquilidad y confianza que todo conductor necesita fuera de carretera.

Con capacidad de remolque de hasta 3,500 kg y más de 1,000 kg de carga útil (según versión), Tasman está preparado para acompañar cualquier plan que decidas emprender: desde proyectos personales hasta escapadas de fin de semana que demanden potencia y confiabilidad.

Disponibilidad y respaldo

Disponible a la venta en todas las sucursales Kia del país y en la página web de Kia Panamá: https://www.kia.com.pa/tasman/ en versiones Sport y X-Pro. Todas las versiones incluyen garantía de 5 años o 100,000 km y el respaldo integral de más de 30 años de experiencia que ofrece Grupo Silaba.