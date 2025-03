La Inteligencia Artificial como estrategia para colegios

9f29fccd-f4bd-4fbe-ba07-7df8cc1add7d.jpeg

Este ambicioso programa de formación, con una duración de 20 horas, permitió que los docentes repensaran la forma en que han transmitido sus conocimientos a través del tiempo y aplicaran toda la sabiduría desarrollada, en estrategias digitales totalmente acompañadas de IA, creando una sólida base de conocimientos prácticos sobre el uso de la IA en el aula.

"Los resultados obtenidos fueron notables: antes de la capacitación, solo el 18% de los maestros utilizaban IA en la planificación de clases y apenas el 7% la exploraba para generar contenido o evaluar a los estudiantes. Sin embargo, tras el proceso formativo, el 91% de los participantes afirmó haber probado herramientas de IA para automatizar tareas y el 60% las incorporó en la planificación educativa, demostrando un cambio radical en la adopción de estas tecnologías y con las mismas herramientas que el colegio ya poseía", señala la Dra. Adriana Angarita, CEO de SénecaLab, y experta en nuevas tecnologías aplicadas al sistema educativo.

Uno de los aspectos más destacados del programa fue el impacto positivo en la percepción de los docentes sobre la IA. Al inicio, el 40% expresó preocupaciones sobre autonomía y sesgos en estas herramientas, pero después de la formación, el 85% reconoció el potencial de la IA como un aliado estratégico en la enseñanza.

Además, el 68% de los maestros implementó ajustes en sus metodologías pedagógicas basados en el uso de IA, y el 35% incorporó evaluaciones automatizadas, facilitando un proceso de enseñanza más eficiente y adaptado a las necesidades actuales.

El Colegio Brader también ha identificado el factor humano como clave en este proceso de transformación digital. Conscientes de que el éxito de la integración de la IA en la educación no solo depende de la tecnología, sino también del acompañamiento pedagógico, la institución ha diseñado estrategias de seguimiento para fortalecer esta iniciativa. Entre ellas, se destaca la creación de un repositorio de casos de éxito, donde los docentes podrán compartir sus experiencias y buenas prácticas con la IA. Asimismo, se implementarán sesiones de actualización periódicas para consolidar el aprendizaje y continuar explorando nuevas aplicaciones educativas.

Como parte del compromiso del colegio con la innovación, se ha propuesto la formalización del Comité de Innovación Educativa con IA, un equipo de docentes líderes que guiarán la implementación sostenible de estas tecnologías en el aula. El 45% de los maestros capacitados han manifestado interés en formar parte de esta iniciativa, lo que sienta las bases para una transformación educativa a largo plazo. Este comité no solo brindará acompañamiento a otros docentes, sino que también promoverá el diseño de nuevas estrategias de enseñanza apoyadas en IA.

"Con este programa, no solo se busca mejorar la calidad de la educación, sino también preparar a los estudiantes para un futuro donde la IA será una herramienta esencial en su desarrollo académico y profesional. La IA no es una opción, sino una necesidad en la educación del siglo XXI. La transformación ha comenzado, y ahora es momento de consolidarla", reafirma la CEO de SénecaLab.